Young Festival, musica live ad Albignasego

Torna ad Albignasego l’appuntamento con il Festival Young, che si inserisce nella rassegna degli eventi estivi gratuiti promossi dal Comune: dall’11 al 20 agosto tutte le sere a partire dalle 21.30 Piazza del Donatore sarà animata da diverse proposte musicali.

Il programma, curato anche quest’anno dall’associazione Azzurra for Life, vedrà alternarsi alcune fra le tribute band più affermate sulla scena nazionale: si parte l’11 agosto con Toys Planet Queen, poi il 12 agosto sarà la volta di The Rockstar show, il 13 spazio alla Electronic Dance con Kellers Band, il 14 agosto sarà sul palco la formazione Into the groove Madonna. La serata di Ferragosto sarà animata da Party a 90 che vedrà insieme le band I Feel 56 e Elemento 90, il 16 agosto sarà invece la volta di Articolo J, il 17 agosto appuntamento con Live Play, Coldplay Tribute Band, il 18 agosto arriveranno invece i Pianeta Zero, tribute band di Renato Zero, il 19 agosto tocca a Bollicine Band, Vasco Tribute band, il 20 agosto il gran finale con Haley Max 883. Al Festival si affianca anche quest’anno il concorso canoro Young Talents, giunto alla decima edizione aperto a tutti i generi musicali (le iscrizioni si sono chiuse nei giorni scorsi).

«Il Festival Young è davvero un momento atteso: un appuntamento capace di aggregare giovanissimi, giovani e meno giovani con proposte musicali trasversali. Ecco che chi non è in vacanza ha la possibilità di trascorrere le serate della settimana di Ferragosto all’insegna del divertimento e della buona musica, accompagnato dalle canzoni di alcuni fra i più grandi artisti della scena nazionale e internazionale», spiega Marco Mazzucato, assessore alla Cultura del Comune di Albignasego.

«La musica – aggiunge il Sindaco Filippo Giacinti – assieme alla letteratura, al teatro, al cinema, allo sport e alle tradizioni è uno degli ingredienti del nostro ricco calendario di eventi estivi gratuiti che propone quest’anno circa 60 appuntamenti e si chiuderà venerdì 1° settembre. Iniziative che stanno incontrando un grande successo e che stanno animando tutti i quartieri della nostra Città di Albignasego».

