Due preziose settimane di scambio: l'istituto Marconi partecipa al progetto Erasmus+ Paduar

Si è appena conclusa per l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Padova, dopo 2 settimane, l’esperienza Erasmus+ Paduar, che ha coinvolto quindici studenti delle classi 4^C, D, E, F frequentanti gli indirizzi di Meccanica, Meccatronica ed Energia, nella città tedesca di Passau, situata in Baviera, al confine con l’Austria.

Erasmus+ Paduar

In queste due settimane i giovani hanno avuto la possibilità di conoscere la realtà scolastica e lavorativa tedesca, rispettivamente nella scuola “Karl-Peter-Obermaier” e nell’azienda multinazionale ZF. Durante la prima settimana in Germania sono state approfondite le conoscenze riguardanti la didattica nella scuola “Karl-Peter-Obermaier”, in cui sono presenti molti indirizzi di studi come meccatronica, elettrotecnica, robotica, informatica, officina di automobili, estetista, agrario e alberghiero. In questa scuola viene utilizzato il cosiddetto “dual-system”, un metodo usato da alcuni istituti del territorio, in base al quale si frequentano le lezioni per una settimana, mentre durante le seguenti due si opera all'interno di un’azienda, applicando quanto appreso precedentemente in aula. Oltre ad approfondire la conoscenza del sistema scolastico del territorio, gli alunni hanno avuto la possibilità di imparare a programmare macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), tra le quali fresatrici e torni, la programmazione di robot mediante il programma Arduino e l’utilizzo di bracci robotici sia in modo autonomo, tramite un apposito programma, sia manuale.

Esperienza lavorativa

Nel corso della seconda settimana a Passau, i ragazzi hanno potuto visitare e condurre un’esperienza lavorativa nell’impresa partner ZF, la quale produce componenti per l’industria dei trasporti, come camion o autobus, nella quale assieme ad alcuni studenti tedeschi, hanno avuto la possibilità di costruire quattro modellini di APE car elettriche, comandati tramite il semplice ausilio di un cellulare. I componenti dei modellini sono stati progettati dagli studenti, i quali hanno scritto i programmi necessari per far funzionare i macchinari che hanno poi prodotto i pezzi necessari per la realizzazione del progetto. Successivamente gli allievi si sono cimentati nella programmazione di Arduino, per far sì che l’ “APE car” potesse essere radiocomandata tramite un’applicazione per telefono, creata appositamente dallo staff della scuola tedesca, utilizzando la rete Wi-Fi di un computer. Oltre alle attività didattiche a scuola e a quelle professionali in azienda, i ragazzi hanno svolto alcune attività educative e sportive. Tra queste, in particolare, il rafting lungo il fiume Inn, l’escursionismo ad Hals lungo il fiume Ilz, le visite alla città di Monaco, a Ratisbona e nel centro di Linz; hanno poi visitato il Deutsches Museum a Monaco, l’acciaieria svizzera Voestalpine e gli impianti 1 e 2 dell’ente ZF a Passau. Al termine di questa esperienza di PCTO all’estero, i ragazzi sono tornati in Italia con l’acquisizione di nuove conoscenze e l’incremento di altre, hanno inoltre maturato un maggior senso di responsabilità e di indipendenza, che certamente tornerà utile in futuro.

Gli studenti delle classi 4^C, D, E, F dell’istituto I.T.T. G. Marconi partecipanti al progetto: Petrella Giovanni, Tognin Alberto, Masenadore Mattia, De Sisti Nicolò, Voltan Giovanni, Fabbris Alberto, Busin Tommaso, Bortolami Tommaso, Bortoli Jonatan, Silvestrin Dimitri, Bettin Leonardo, Sanbin Massimo, Medde Giovanni, Maciariello Alessandro, Codogno Tommaso