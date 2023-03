Scuole d'infanzia, assegnati 266 posti in graduatoria su 279: 13 in lista d'attesa

Sono state pubblicate le graduatorie per le scuole dell’infanzia comunali per il prossimo anno scolastico. Sono pervenute 279 domande su 303 posti disponibili. I posti assegnati sono 266. Non è stato possibile assegnare tutti i posti in quanto per cinque scuole (Cremonese, Il mago di Oz, Sant’Osvaldo, San Lorenzo da Brindisi e Wollemborg) sono pervenute meno domande rispetto ai posti disponibili. Pertanto le domande rimaste in lista d’attesa sono 13. Consulta qui https://www.padovanet.it/informazione/graduatorie-scuole-dellinfanzia

Piva

«Come tante strutture in città anche le scuole dell'infanzia comunali risentono della crisi demografica. Nel complesso i posti richiesti sono inferiori alla disponibilità anche se alcune scuole hanno una lista d'attesa - precisa l’assessora alle politiche scolastiche Cristina Piva - Queste richieste potrebbero essere soddisfatte dell'assegnazione della seconda scelta che verrà presa in esame successivamente».

Liste d'attesa

La lista d’attesa riguarda 4 scuole (Bruno Munari, Girotondo, Il girasole, Rossi) per le quali sono pervenute più domande rispetto ai posti disponibili. La percentuale di accoglibilità delle domande pervenute rispetto ai posti assegnati è stata pertanto dell’95,34%. Le famiglie dei bambini ammessi saranno contattate telefonicamente dall'ufficio per la conferma dell'accettazione del posto.