SOU x Padova, ancora qualche giorno per iscriversi alla scuola di architettura per bambini

Dopo i primi positivi riscontri ottenuti in seguito al suo lancio, ora rimangono gli ultimi posti a disposizione all’interno di NOOO, agenzia di comunicazione in via Fornaci 136 a Padova che ospiterà e co-produrrà il progetto, con la possibilità di iscriversi entro il 9 ottobre.

L’avvio ufficiale per SOUx Padova, l’innovativo progetto laboratoriale incentrato su architettura, cittadinanza attiva e creatività e dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni, è fissato per venerdì 13 di ottobre, con la prima lezione di un ciclo che si concluderà a giugno 2024.

Diverse famiglie hanno manifestato il loro interesse partecipando all’Open Day dello scorso 23 settembre, una conferma gradita che permette ?n d’ora di riporre ottime speranze in una piena riuscita del progetto.

Ad affiancare la direttrice della scuola, l’architetta Giulia Lucatello, ci saranno altre tre tutor, la scenografa So?a Oliviero, con esperienza pluriennale in laboratori per l'infanzia, Margherita Perfetto, Creative Director di NOOO ed Elisabetta Ravagnan, terapista occupazionale specializzata in età evolutiva.

L’obiettivo di SOUx Padova però, accanto a quello di introdurre i giovani studenti all’architettura, all'educazione civica e al gusto del bello, resta quello di far sperimentare loro la libertà di pensiero e la magia della creatività: una scuola per imparare a realizzare i propri sogni.

Il progetto, dato il suo valore educativo e sociale, ha raccolto inoltre un importante riscontro nel patrocinio che il Comune di Padova ha voluto garantirgli.

I pochi posti ancora a disposizione sono in rapido esaurimento: si consiglia dunque gli interessati a formalizzare quanto prima l’iscrizione attraverso il sito web www.souxpadova.it o scrivendo a souxpadova@nooo.it .

All’interno del sito web, infine, gli utenti potranno prendere visione del programma didattico, di una dettagliata scheda informativo sul progetto e di un video esplicativo da poco realizzato.

SOUx Padova

via Fornaci 136 - 35129 Padova

0492701281

souxpadova@nooo.it

Foto articolo da comunicato stampa