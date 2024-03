Internazionalizzazione, sostenibilità e innovazione, Alumni UniPd cambia consiglio direttivo

Mettere lo studente-alumno al centro, promuovere sempre più l’internazionalizzazione delle eccellenze dell’Ateneo Patavino, sostenere progetti su temi legati alla sostenibilità sociale e all’inclusione. L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova pone le basi per raggiungere nuovi obiettivi nel prossimo triennio e lancia il percorso di rinnovo del proprio Consiglio Direttivo: a partire dal 4 marzo, e fino al 21 aprile, sono aperti i termini per l’invio delle candidature (a questo link). Entrare a far parte del Consiglio dà la possibilità di partecipare direttamente alle attività dell’associazione, prendendo parte alla pianificazione di progetti, eventi e iniziative: un modo per contribuire fattivamente alla crescita culturale degli alumni attuali e futuri. Nata nel 2015, grazie al supporto dell’Università di Padova, che la riconosce come unica istituzione di riferimento per organizzare i propri laureati, e dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova ETS come socio fondatore e sostenitore, l’associazione ha l’obiettivo di riunire, rappresentare e valorizzare, all’interno di una grande rete operativa, il network degli alumni Unipd, una comunità arrivata a contare più di 400mila persone nel mondo, di cui oltre 55mila iscritti.

Gianni Dal Pozzo

«Guardiamo ai prossimi tre anni con grande entusiasmo e con la consapevolezza di voler raccogliere nuove sfide, come quelle legate alla sostenibilità e all’innovazione – dichiara Gianni Dal Pozzo, presidente dell’Associazione Alumni dell’Ateneo patavino –. La nostra rete nel mondo è in continua espansione, una comunità che ha nel suo Dna l’obiettivo di valorizzare il nome e l’immagine del nostro Ateneo e di accrescerne la capacità di attrazione di persone e risorse. In questo senso anche entrare a far parte del Consiglio è un modo per dare un contributo tangibile e significativo allo sviluppo del nostro network e per lasciare un’impronta duratura nella storia della nostra alma mater».

Il nuovo consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo che indirizza le attività dell’Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione. Si compone di 12 membri, oltre ai Consiglieri di diritto: la Magnifica Rettrice dell’Università di Padova, il Presidente dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, il Presidente dell’Associazione Alumni e il Past President dell’Associazione Alumni. A partire dal 4 marzo 2024 è possibile presentare la propria candidatura a Consigliere, con le modalità e i termini indicati nell’Avviso pubblico consultabile a questo link. Possono candidarsi alla carica tutti gli Alumni ordinari e onorari dell’Associazione in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Piano strategico 2024-26

Studenti e alumni al centro, internazionalizzazione, terza missione: il piano strategico triennale delinea le nuove sfide dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova fino al 2026 e si fonda su quattro pilastri: Soci, Sinergie, Servizi e Sostegno. Il primo focus è sulla centralità della persona, sia studente che alumno: saranno lanciate iniziative proprie, e in sinergia con l’Ateneo o con l’Associazione degli Amici, con il coinvolgimento di alumni anche a livello internazionale, di ogni età e background, con le proprie testimonianze di vita, formazione, carriera e professione. Attenzione anche all’internazionalizzazione, in particolare sulla mobilità all’estero di studenti e docenti, e sull’accoglienza di studenti provenienti dall’estero. Anche i temi legati alla sostenibilità (benessere, inclusione, parità di genere) saranno al centro: l’Associazione punterà infatti sempre più a valorizzare il ruolo dell’Ateneo nello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, ma anche a consolidare il nome e l'immagine dell’Università di Padova per accrescerne il posizionamento nei ranking a livello nazionale e internazionale, che la vedono stabilmente tra le 250 Top University nel mondo (QS World University Ranking), quarta a livello nazionale e seconda nello speciale indicatore “Sustainability”. Riconoscimenti a cui si aggiunge il recente ranking by subject pubblicato a fine 2023 dall’agenzia Shanghai Ranking Consultancy, che posiziona l’Università di Padova tra i primi 50 atenei a livello mondiale in quattro subject: Veterinary Science (27° al mondo, che sale di 8 posizioni rispetto allo scorso anno), Agricultural Sciences (31°, con un miglioramento di ben 13 posizioni), Water Resources (36°) e Physics (42°). Posizionamenti che non rappresentano solo un simbolo di prestigio per l’ateneo, ma influiscono positivamente sulle opportunità professionali e di carriera di tutti coloro che vi hanno studiato, sull’attrattività del territorio e delle stesse organizzazioni che vi operano o che collaborano con l'Ateneo stesso.

Premi di studio e di laurea

Da riconoscimenti consolidati negli anni a prime edizioni assolute lanciate nel 2023 ed altri in progettazione per il 2024: l’Associazione Alumni ha istituito negli anni numerosi premi di laurea e di studio in collaborazione con l’Associazione degli Amici, gli Outstanding Awards, rivolti a studenti, laureati e dottorandi che, nell'arco del loro percorso accademico, abbiano raggiunto risultati di eccellenza. Premi che possono contare anche sull’impegno di alumni, famiglie, aziende e organizzazioni che ne sostengono materialmente la promozione. Per essere costantemente aggiornati sulle scadenze e i requisiti dei bandi è possibile visitare la pagina www.alumniunipd.it/premi/.