Egidio Trainito e Volker Walter Feierabend prendono la lauree ad honorem del Bo

Domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 15, in Aula Magna di Palazzo del Bo, la rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli conferirà due diplomi di laurea magistrale ad honorem: in Biologia marina a Egidio Trainito, esperto di flora e fauna del Mediterraneo, fotografo subacqueo e autore di libri di biologia marina, e in Storia dell’arte a Volker Walter Feierabend, collezionista di arte italiana del ‘900 e fondatore della Fondazione VAF (Volker-Aurore Feierabend), che ha l’obiettivo di diffondere una maggiore conoscenza in Germania dell’arte italiana e del suo contributo all’arte moderna.

Egidio Trainito

La laurea onoraria a Egidio Trainito viene conferita su proposta del Dipartimento di Biologia sulla base dell’importante contributo che lo studioso ha dato alla biologia marina nei campi della ricerca scientifica, della didattica e della divulgazione ed educazione ambientale. Tra le motivazioni che hanno indotto l’Ateneo a conferire il prestigioso riconoscimento si legge: “Nell’ambito della ricerca scientifica, Egidio Trainito ha contribuito alla conoscenza e alla conservazione della biodiversità marina attraverso lo studio in particolare della fauna bentonica, alla descrizione di nuove specie, alla mappatura degli ambienti marini e delle risorse e alla gestione di aree marine protette. Nell’ambito della didattica, Egidio Trainito è stato docente di corsi di formazione per aree marine protette, guide ambientali e operatori subacquei sia in Italia che all’estero. Ha inoltre contribuito alla divulgazione ed educazione ambientale nelle scuole di diverso ordine e grado attraverso vari progetti: ha pubblicato libri, manuali e quaderni sull’ambiente marino e la sua diversità, tra cui le guide alla flora e fauna, ai coralli e ai nudibranchi del mar mediterraneo. I suoi libri danno un contributo importante anche alla ricerca scientifica e alla didattica universitaria, costituendo delle guide per il riconoscimento della fauna e della flora marine mediterranee soprattutto durante le attività di campo”.

Feierabend

La laurea onoraria a Volker Walter Feierabend viene conferita su proposta del Dipartimento di Beni culturali, archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica. Feierabend è un imprenditore che ha svolto la sua attività prevalentemente in Italia; gli viene conferita la laurea onoraria con le seguenti motivazioni: “Ha dedicato la vita alla cultura creando fin dagli anni Settanta una collezione unica al mondo di arte italiana del ‘900, con 2.200 opere di circa 350 artisti. Ha lanciato iniziative innovative come l’istituzione nel 2000 della Fondazione VAF (Volker-Aurore Feierabend), con l’obiettivo primario di una maggiore conoscenza in Germania dell’arte italiana e del suo contributo all’arte moderna, e partecipato attivamente alla creazione dell’importante collezione d’arte del MART di Trento e Rovereto, concedendo in deposito permanente gran parte delle opere storiche e contemporanee della Fondazione VAF. Una missione incentrata quindi fin dall’inizio sull’Italia con la volontà di salvaguardare la propria collezione con un lavoro costante di ampliamento, conservazione, valorizzazione e tutela per garantire anche la continuità di un impegno intellettuale ed etico nei confronti dell’arte italiana”.

L’evento è su invito e viene trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo:

https://www.youtube.com/watch?v=t4f9Mcz-OX8 mm