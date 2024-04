Giornate del diritto allo studio all'Esu dedicata a Giulia Cecchettin

Il 16 aprile si svolgerà a Padova il main event delle Giornate Nazionali del Diritto allo Studio Universitario: un appuntamento nazionale giunto quest’anno alla sua terza edizione, organizzato da Andisu - l’Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario - in collaborazione con Esu Padova. Faranno gli onori di casa aprendo i saluti delle istituzioni, il Presidente di Andisu, Alessandro Ciro Sciretti, e il Presidente dell’Esu di Padova, Giuseppe Maschera.

Gli incontri

Una giornata ricca di incontri dedicati alle studentesse e agli studenti universitari, ma anche con una particolare attenzione ai giovani che frequentano il quarto e quinto anno di istituto superiore e si trovano a dover scegliere se e come proseguire il percorso di formazione iscrivendosi all’Università. Non solo. L’evento sarà l’occasione per approfondire e riflettere sulle opportunità di supporto allo studio messe già in atto dagli enti Dsu, presentando le attività presenti, ma allo stesso tempo confrontandosi sulle sfide da affrontare, con l’obiettivo di continuare ad abbracciare l’innovazione.

Gli studenti

La giornata si concluderà con una iniziativa meno impegnata e dedicata a favorire l’incontro e la condivisione di momenti ricreativi tra gli studenti. La terza edizione di quest’anno è dedicata al tema della “Parità di genere quale presupposto fondamentale del Diritto allo Studio Universitario“, argomento che sarà il filo conduttore degli appuntamenti che si susseguiranno per tutta la giornata.

Giulia Cecchettin

L’argomento è stato scelto anche per i tristi accadimenti di cronaca che hanno sconvolto la comunità padovana lo scorso novembre, vedendo protagonista una giovane studentessa universitaria: Giulia Cecchettin. La morte della ragazza ha toccato profondamente molti universitari italiani che hanno dimostrato, attraverso iniziative e momenti di sensibilizzazione, vicinanza alla vittima e soprattutto una profonda attenzione nei confronti del tema della parità di genere. Il mondo del diritto allo studio, da sempre attento e sensibile nei confronti dei bisogni dei ragazzi, ha deciso quindi di dedicare l’edizione di quest’anno a una tematica estremamente attuale e che necessita di continui e pronti interventi.