Torna la competizione "Start Cup Veneto 2023": ecco come candidare la propria business idea

Da lunedì 3 aprile e fino al 15 maggio, ci si può iscrivere - www.startcupveneto.it e anche dalla pagina www.unipd.it/startcupveneto, alla 22esima edizione di Start Cup Veneto. Negli ultimi vent’anni i 1.723 gruppi iscritti hanno presentato 5.040 business plan da cui sono nati 32 brevetti, 75 spin-off e start up, 3 team sono risultati vincitori assoluti al Premio nazionale per l'innovazione a cui si aggiungono le 7 menzioni e premi speciali nazionali per l’innovazione

Stimolare la ricerca e l'innovazione tecnologica

Start Cup Veneto 2023 intende stimolare la ricerca e l'innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale, dando concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli in condizione di affrontare adeguatamente la fase di start up di una nuova impresa. Non solo sostegno in denaro, dunque, ma anche formazione e consulenza sui più importanti aspetti della gestione aziendale. Start Cup Veneto è una competizione tra persone che elaborano idee imprenditoriali innovative, finanziata dalle Università di Padova, Verona e IUAV.

Il percorso

Gli Atenei del Veneto, che organizzano assieme l’ormai famosa business plan competition, anche quest’anno intendono dare un forte segnale di come l’innovazione possa essere il motore del rilancio del nostro paese. I 5 team vincitori dei premi assoluti di Start Cup Veneto 2023 parteciperanno al “Premio nazionale per l’innovazione 2023 con finale a Padova, giovedì 26 ottobre, a Le Village Triveneto, che supporta la competizione, mentre UNISMART è sponsor dell'iniziativa.

Una opportunità unica

«Start Cup Veneto è un appuntamento ormai irrinunciabile per chi lo organizza ed è un’opportunità unica per chi vi partecipa – afferma Fabrizio Dughiero, Prorettore con delega all’Innovazione e ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova –. Start Cup Veneto è senza dubbio l’occasione per mettere alla prova il proprio spirito imprenditoriale, ma – vorrei dire – è anche molto di più: momenti preziosi di networking, contaminazione di idee e poi formazione e crescita professionale. La formazione – che viene offerta gratuitamente ai partecipanti – rappresenta un grande punto di forza di Start Cup Veneto su cui crediamo molto e che – lo constatiamo ogni anno di più – fa davvero la differenza. Il format di quest’anno ricalcherà quello della precedente edizione, ma con una novità importante: i finalisti saranno 15 e non più 10, in modo da dare la possibilità di concorrere per il premio finale a 3 team per ogni categoria (Cleantech& Energy, Culture creativity and inclusive society, ICT, Industrial e Life Sciences). Se posso permettermi un appello, in particolare ai giovani – sottolinea Dughiero – non sprecate questa grande opportunità che le università di Padova, Verona e IUAV mettono a vostra disposizione!».

Start Cup Veneto negli anni ha saputo cogliere campi innovativi emergenti dove applicare nuove idee e introdurre elementi organizzativi e professionali sempre più mirati. Anche per l’edizione di quest’anno, come nelle due precedenti, Start Cup Veneto prevede la possibilità di iscrizione per singole persone o per gruppi.

Le novitià

Tra le novità della ventiduesima edizione emerge un maggior numero di finalisti (15) rispetto al passato (10), sempre con un’attenzione particolare alla formazione, prevista per i 25 semifinalisti in una giornata dedicata e per i 15 finalisti attraverso il Programma di Accelerazione, un programma di formazione specifico ed intensivo con una tappa di tre giorni durante l’ultima settimana di giugno. Sono previsti sia momenti collettivi di apprendimento che incontri one-to-one e questo consentirà ai partecipanti di redigere il business plan e predisporre un video pitch, entrambi strumenti essenziali di presentazione di una business idea. I team verranno accompagnati in questo percorso fino al giorno della finale.

Le categorie

Queste le categorie: Cleantech& Energy (Prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica), Culture creativity and inclusive society (prodotti e/o servizi innovativi orientati ai settori dell’economia creativa, sociale, circolare e della sostenibilità o che afferiscono agli ambiti umanistici), ICT (Prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media), Industrial (Prodotti e/o servizi per la produzione industriale innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato) e Life Sciences (Prodotti e/o servizi innovativi volti a migliorare la salute, il benessere e la qualità di vita delle persone). Verranno assegnati, come l’anno scorso, 5 premi del valore di €20,00 per ciascuna categoria e 5 premi ai team vincitori assoluti di Start Cup Veneto 2023 che andranno dai €4000 agli €8000.

Calendario 2023

Apertura iscrizioni: 3 aprile ore 13

Chiusura iscrizioni: 15 maggio ore 13

Selezione semifinalisti: 30 maggio ore 14

Giornata di formazione per semifinalisti: 6 giugno a Verona

Scadenza inserimento video pitch di presentazione del team: 12 giugno ore 12

Proclamazione dei 15 finalisti: 20 giugno ore 16

Programma di accelerazione per i finalisti: 27, 28 e 29 giugno

Pitch Day: 28 settembre a Verona

Scadenza caricamento business plan: lunedì 2 ottobre ore 13

Scadenza trasmissione PPT presentazione per la Finale: mercoledì 18 ottobre ore 13

Finale Start Cup Veneto 2023: 26 ottobre a Padova, presso Le Village Triveneto

