Forum 2050: in città arrivano Fitto, Urso, Bonaccini, Palù e Crisanti per parlare di transizione ecologica

Cresce l’attesa per la terza edizione di Duezerocinquezero, il Forum nazionale sull’energia e la sostenibilità che si terrà i prossimi 10, 11 e 12 aprile a Padova, nell’ormai consueta cornice del Centro Culturale San Gaetano. L’evento – promosso da Comune di Padova e AssoESCo e realizzato con il contributo tecnico-scientifico di WST Law & Tax Firm e il forte sostegno, tra gli altri, di EstEnergy/Gruppo Hera, Hera Servizi Energia Spa e Energy Spa – ha messo radici solide nelle sue prime due edizioni e promette, in questo terzo appuntamento, di rendere ancora più vivo e coinvolgente il dibattito tra gli tutti gli attori coinvolti: la pubblica amministrazione, le imprese, i soggetti regolatori, le associazioni e i professionisti del settore, il mondo accademico. Ciascuno metterà sul tavolo le proprie “Idee per un futuro sostenibile” (slogan dell’edizione 2024) da cui dovranno scaturire strategie, progetti e azioni condivise per realizzare gli obiettivi di transizione energetica e di azzeramento delle emissioni. In questo contesto, la sostenibilità sarà il tema trasversale a tutte e tre le giornate di Forum e verrà messa in relazione a diversi ambiti: governance del territorio, salute, agricoltura, industria, istituzioni, energia, autoconsumo.

Il programma

La terza edizione di Duezerocinquezero si aprirà mercoledì 10 aprile con quello che è diventato un caposaldo del Forum, l’Energy & Sustainability Summit 2024. Sarà una giornata di approfondimenti tecnici e normativi in materia di sostenibilità, sia per il settore pubblico che per il settore privato, con un focus sul comparto della salute, sempre più centrale per la vita delle persone. La mattinata sarà dedicata al nesso fra sostenibilità, autonomia (anche) energetica e sviluppo del territorio, in una prospettiva europea. In particolare, si discuterà del ruolo del pubblico e del privato nell’affrontare la sfida della sostenibilità, di digitalizzazione e di intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione, nonché delle misure necessarie per garantire la neutralità climatica. Nel pomeriggio, l’analisi si concentrerà, come detto, sul settore della salute, sia in termini di strumenti che le strutture sanitarie dovranno adottare per rendere sostenibili le loro attività, sia in termini di sostenibilità più complessiva nel lungo periodo del sistema sanitario italiano.



La seconda giornata di lavori, in programma giovedì 11 aprile, verterà sull’impatto della sostenibilità nei diversi settori: agricoltura, industria, sistema-paese. La mattina, in particolare, avrà un focus trasversale sulle problematiche energetiche e di sostenibilità in agricoltura. Ampio spazio verrà dedicato al rapporto tra impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili ed aree agricole, alla fiscalità dell’energia in agricoltura, oltre a tematiche di grande attualità: le cosiddette Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA), gli impianti agrivoltaici, il ciclo dei rifiuti. Nel pomeriggio, invece, il focus sarà spostato sull’industria e sulle nascenti economie circolari nel settore dei rifiuti. A concludere la giornata, un momento di riflessione utile per il sistema-paese: lo stato di attuazione del PNIEC, che sarà affrontato in una tavola rotonda alla quale parteciperanno tutti gli stakeholders coinvolti.

La giornata conclusiva del forum di venerdì 12 aprile sarà dedicata invece all’energia e all’attuale stato delle politiche energetiche, che stanno vivendo un momento peculiare: nuovi incentivi, passaggio definitivo al libero mercato dell’energia elettrica e del gas, nuove necessità di approvvigionamento. Nel corso della mattinata, il dibattito sarà dunque incentrato sulle nuove possibili frontiere dell’approvvigionamento (nucleare, green hydrogen), sullo stato dello sviluppo delle reti e sulle novità del mercato energetico e dell’attività degli operatori del settore. Particolare attenzione verrà poi dedicata al tema dell’autoconsumo che verrà analizzato sia nella specifica prospettive delle filiere (industria, immobiliare, logistica) che, nel pomeriggio, dallo specifico punto di vista delle nascenti Comunità Energetiche Rinnovabili.