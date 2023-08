Prandina: «Un parcheggio interrato significa benefici al commercio cittadino»

Il tema del parcheggio della Prandina è uno dei temi più scottanti che sta caratterizzando la politica padovana in questi mesi estivi. Sulla vicenda hanno detto la loro anche gli esponenti di Verdi per l'Italia attraverso il presidente Domenico Minasola.

Critiche e proposte

«La Prandina da oltre sei anni è al centro di una infruttifera decisione da parte dell’amministrazione comunale condotta dal sindaco Sergio Giordani. Un parcheggio interrato - ha riferito Domenico Minasola, presidente di Verdi per l’Italia - porterebbe grandi benefici al commercio cittadino, adibendo un parco di superficie con alberi di significativo fusto oltre un verde pubblico dedicato alla cittadinanza ed alla rigenerazione di CO2. Verdi per l’Italia è d’accordo per nuovi spazi sociali e comunali ma non di nuove attività commerciali interne poiché creerebbero una innaturale concorrenza economica. Questa rappresenta per noi un intervento di riqualificazione ambientale, economica e sociale. Un maggiore numero di posti auto ad un costo orario dimezzato, liberando piazza Insurrezione dall’attuale Park». E ancora: «La Prandina non può essere un possibile strumento giustificativo per un eventuale cementificatore trasporto pubblico di dubbia modernità – ha aggiunto Sebastiano Arcoraci, vice presidente di Verdi per l’Italia - o per seguire a priori una ideologia egoistica. Non si svuota perché è a pagamento ma perché l’importo orario di sosta dovrebbe essere abbassato o si disincentiva un potenziale cliente del centro città orientandolo verso i centri commerciali. La ricerca di un posto auto in città è spesso la causa di circa un terzo del traffico urbano».