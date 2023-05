Sabati Ecologici: anticipato a sabato 20 maggio l’appuntamento all’Arcella

Sabato 20 maggio (ore 9-13) torna in piazzale Azzurri d’Italia l’iniziativa lanciata da Comune e AcegasApsAmga per il conferimento dei rifiuti ingombranti e particolari. L’appuntamento in maggio è anticipato al penultimo sabato del mese.

Sabati Ecologici

Sabato 20 maggio tornerà in piazzale Azzurri d’Italia, con il quinto appuntamento del 2023, l’iniziativa i “Sabati Ecologici”, iniziativa lanciata da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei padovani e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle vie del territorio. Questo mese la data è stata anticipata a sabato 20 maggio per dare spazio ad un evento sportivo che il 27 maggio interesserà l’area normalmente allestita con il centro di raccolta mobile. I primi quattro appuntamenti del 2023 hanno visto la partecipazione di oltre 670 cittadini e hanno permesso di raccogliere 21 tonnellate di ingombranti, costituiti per un terzo da rifiuti di legno.

Differenza

Anche sabato 20 maggio i cittadini, che si invitano a partecipare sempre più numerosi, potranno fare la differenza e contribuire a una raccolta di qualità, facendo un gesto concreto per la salvaguardia dell’ambiente, contribuendo all’economia circolare e cogliendo anche questa occasione per separare i rifiuti ingombranti sempre di più e meglio: come sempre ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti non conferibili nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie, etc.