Viabilità, ecco le chiusure per weekend e settimana prossima in vista di lavori e Pink Run

Ecco i provvedimenti di viabilità e le chiusure temporanee a causa si lavori ed eventi in previsione del weekend e della prossima settimana

Saranno chiuse al traffico veicolare:



- via San Martino e Solferino, tratto compreso tra i numeri civici 77 e 79, lunedì 20 settembre dalle ore 7.30 alle ore 12, per la disinstallazione dei parapetti sommitali di un edificio;



- via Voltabarozzo, tratto prospiciente il numero civico 27, da lunedì 20 a mercoledì 22 settembre dalle ore 8.00 alle ore 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per la realizzazione di una nuova presa alla rete del gas:



- via Brandolese, tratto prospiciente il numero civico 5, da lunedì 20 settembre a mercoledì 22 dalle ore 8.00 alle ore 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per la realizzazione di una nuova presa alla rete del gas;



- ponte Ognissanti, domenica 19 settembre dalle ore 8.00 alle ore 19.00, per la prova di carico statica sul ponte;



- Pink Run domenica 19 settembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00, per il tempo strettamente necessario al transito delle atlete partecipanti alla gara podistica “Pink Run”: piazza dei Frutti, via San Clemente, piazza Dei Signori, via Monte di Pietà; piazza Duomo, via Vandelli, via via S. Martino e Solferino, via Delle Piazze, via San Canziano, via San Francesco, via Cesarotti, piazza Del Santo; via Orto Botanico, via Donatello, via Briosco, Prato della Valle, via Carducci, via Mario, via Quattro Novembre, via Cadorna, cia Thaon di Revel, via Santa Maria in Vanzo, via Dimesse, via Del Seminario, ponte San Gregorio Barbarigo, via Venti Settembre, piazza Del Castello, via San Tomaso, via Speroni, via Del Vescovado, via Dietro Duomo, via Accademia, piazza Capitaniato, via Da Carrara; via Dei Livello, via San Pietro, via Rolando da Piazzola, via Tolomei, ponte Molino, piazza Petraraca, via Del Carmine, via Giotto, via Porciglia piazza Eremitani, via Eremitani, via Altinate, via Santa Lucia, via Breda.