Arriva Foehn, la Protezione Civile alza l'allerta vento su tutta la Regione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, alla luce delle previsioni meteo, ha dichiarato la fase operativa di attenzione (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento) per vento forte su tutto il Veneto fino alle 16 di domani, martedì 22 febbraio. La dichiarazione segue la segnalazione meteo che prevede dalle ore centrali di oggi lunedì 21 alla mattinata di mercoledì 23 rinforzo dei venti settentrionali. Fase più intensa tra le ore centrali di lunedì 21 e rilievi e a tratti forti raffiche di Foehn nelle valli e localmente sulle zone pedemontane; possibile qualche forte raffica anche in pianura.