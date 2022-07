A Padova e in altri 40 comuni una mozione che chiede interventi immediati per contenere l'emergenza climatica

«Non c'è più tempo da perdere. Da tre mesi viviamo in piena siccità, ci sono incendi e situazioni critiche ovunque. L’allarme è stato lanciato trent’anni fa e non abbiamo ancora focalizzato l’attenzione su questo», ha spiegato la consigliera Chiara Gallani di Coalizione Civica

Si sono presentate insieme le consigliere di Coalizione Civica ed ex assessore, Chiara Gallani e Marta Nalin, per spiegare alla stampa cosa presenteranno lunedì prossimo in consiglio.

«Una mozione per istituire la giornata nazionale contro i cambiamenti climatici e in ricordo delle vittime del 3 luglio. La tragedia della Marmolada ha colpito tutti. Da tre mesi viviamo in piena siccità, ci sono incendi e situazioni critiche ovunque. L’allarme è stato lanciato trent’anni fa e non abbiamo ancora focalizzato l’attenzione su questo. Devono essere portate avanti azioni che sono ormai improcrastinabili», ha spiegato la consigliera di Coalizione Civica ed ex assessora all’ambiente, Chiara Gallani. Sarà presentata in consiglio lunedì 25 luglio. «E’ una mozione che viene presentata in più di quaranta comuni – spiega la consigliera Marta Nalin – dove c’è una certa sensibilità rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Ma se pensiamo a quanto accaduto ad esempio in settimana a Trieste, con gli incendi che hanno distrutto boschi e lambito le case, lì la mozione non è passata. La maggioranza l’ha respinta. E’ quindi ancora più importante che non c’è tempo da perdere e che anzi, dovrebbe essere evidente a tutti, ne abbiamo già perso troppo».