Residenze universitarie, aumentano i posti letto

L'annuncio lo hanno dato in una conferenza stampa la rettrice, Daniela Mapelli, il presidente ESU Giuseppe Maschera accompagnato da Gabriele Verza, direttore ESU Padova e Alberto Scuttari, Direttore generale Università di Padova: cresceranno da qui al 2025 in numero considerevole, i posti letto nelle residenze universitarie.

Si tratta di 149 posti letto entro il 20 dicembre 2022, 277 posti letto entro il 2023, 85 entro il 2024 e 260 entro il 2025, per un totale di 771. Una notizia che, soprattutto in un momento in cui gli studenti hanno manifestato disagio rispetto alle difficoltà abitative, sicuramente positiva. La richiesta di abitazioni da parte di chi si sposta a Padova sono tantissime e troppo spesso bisogna rivolgersi al mercato privato che ha delle regole molto diverse. La presenza di più alloggi universitari dovrebbe in qualche modo contenere i prezzi d'affitto delle abitazioni.