Stadio: la curva apre a novembre, i costi aumentano di 1,4 milioni

Nel giorno in cui il Padova fa il suo esordio in casa con lo Spezia si torna a parlare di stadio. «Non c'è stato nessun tentennamento né da parte mia e neppure da parte del Sindaco e tantomeno dell'amministrazione rispetto alla necessità di terminare i lavori, checché ne abbia detto qualcuno». Chiarisce subito una questione, l'assessore allo sport Diego Bonavina. Sembra abbia qualche sassolino da togliersi, ma crediamo che per questo bisognerà aspettare. L'avvocato ed ex calciatore è invece andato dritto per la sua strada e ha spiegato come amministrazione e ditta appaltatrice dello stadio, la ditta Esteel srl di Roma, si era aggiudicata l'appalto da 5,8 milioni di euro con un'offerta al ribasso del 6% e grazie ai tempi record di consegna promessi, hanno trovato una sintesi che finalmente dovrebbe garantire la fine dei lavori in tempi certi. «Non si poteva prevedere di trovarsi in una condizione del genere, del perché i prezzi sono lievitati e gli imprevisti figli del momento che viviamo», sottolinea l'assessore facendo riferimento prima al Covid e poi alla crisi russo ucraina.

«In tempi record, dal 1 di giugno in 57 giorni è stata fatta la revisione dei progetti e di tutti i prezzi, apportate delle migliorie. Con l'impresa ci siamo seduti a tavolino, abbiamo ripreso tutte le voci di spesa dell'appalto iniziale e aggiornato ai costi di oggi. Questo ha portato a un aumento dei costi complessivi di un milione e quattrocentomila euro, Iva compresa». La una nuova Curva Sud coperta potrà ospitare 3200 tifosi seduti e a ridosso del campo. Quello che manca all'Euganeo, tra le altre cose, è il contatto tra tifosi e le squadre. La curva avvicinerà il tifo più caldo, portandolo a circa 6 metri. Una soluzione all'inglese per uno spicchio, in un contesto che è invece l'opposto di idea di stadio delle società britanniche. Ma questo si sa, è una delle cose di cui maggiormente si lamentano gli sportivi e appassionati che infatti lo frequentano poco. Oltre alla curva previsti 2 nuovi palazzetti, uno dedicato al basket e l’altro polifunzionale, ma con qualche privilegio per il calcio a 5. L'intero stadio Euganeo avrà quindi in totale 28 mila posti. «La società ha centoquaranta giorni per terminare i lavori, altrimenti scattano le penali. Al massimo per fine novembre i lavori devono essere terminati. In settimana ci sarà lo scarico della trave principale, per metà agosto di tutto il resto. Quindi a quel punto potranno cominciare i lavori per la copertura della curva e dei palazzetti nei tempi che abbiamo concordato».