Pronto il nuovo servizio prelievi al Kinesis

Qualcuno si è fatto forza e sulla bilancia ci è salito. Inorridendo. Qualcun altro non ha avuto il coraggio perchè tanto, a fornirgli il responso, ci hanno pensato gonne e pantaloni diventati, improvvisamente, troppo stretti. Ma si sa: le festività, se da un lato hanno il pregio di riunire la famiglie, dall'altro scontano abbuffate non senza conseguenze.

Per cui gennaio, giocoforza, diventa il momento "giusto" per prendere in mano la propria salute minacciata dalle trasgressioni natalizie.

Ercolino

«Sul punto - afferma Filippo Ercolino, amministratore del Kinesis Medical Center di Albignasego Centro Diemme e presidente del Gruppo Sanità e Salute dell'Ascom Confcommercio di Padova - vedo molto coerente, da un lato, l'importanza di programmare una visita specialistica, per esempio con il medico internista o con l'epatologo con l'obiettivo di valutare lo stato di salute del proprio fegato ed avere una visione d'insieme dello stato di salute del proprio organismo, oppure con il dietista, per riequilibrare le proprie abitudini alimentari, dall'altro sottoporsi ad esami specifici che spesso svolgono un ruolo importante in fase di check up. Il tutto, ovviamente, a fronte di un'attività fisica che è la cosa più importante e che, soprattutto quando gli anni cominciano a farsi sentire, necessita del sostegno del fisioterapista per una maggior sicurezza nel movimento».

Prelievi

Nel frattempo, a conferma che gennaio è un mese di "ripartenza" e anche di novità, va segnalato che proprio al Kinesis, da martedì 10 gennaio, sarà operativo il nuovo punto prelievi. «Grazie alla collaborazione con Cerba Lifebrain - continua Ercolino - che si occuperà dell'attività di laboratorio, abbiamo deciso di attivare questo nuovo servizio per completare la gamma di quelli offerti ad una clientela che, d'ora in avanti, potrà effettuare anche i prelievi tra le 7 e le 9.30 del mattino». Al servizio si potrà accedere esclusivamente su prenotazione telefonando al numero 049 681818 oppure inviando un messaggio via Whatsapp al numero 342 3125728.