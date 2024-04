Come affrontare e superare il lutto per la perdita degli animali, l'incontro con Irene Giurovich a Padova

Come affrontare la perdita degli animali domestici? Trattandosi di un lutto ancora non riconosciuto dalla società, le persone devono fronteggiare, da sole e spesso non comprese, un percorso ancora più difficile, incluso quello dell'accompagnamento dell'animale anziano e malato. L'impatto psicologico di queste tematiche, inclusa l'eutanasia, sarà al centro dell'incontro con la giornalista e scrittrice Irene Giurovich in occasione della presentazione del suo libro “L'Ultimo Battito” (Rossini editore) che si terrà venerdì 5 aprile alle ore 12 nell' aula magna del Consorzio Main (Istituto Maria Ausiliatrice), in Riviera San Benedetto 88.

L'evento

Accanto alla giornalista, ad introdurre l'evento, ci sarà la psicologa Ines Testoni, firma della prefazione, allieva del maestro Emanuele Severino, riconosciuta fra le cento scienziate più illustri in Italia per gli studi sulla morte: a lei il compito di portare dati scientifici, divulgare le risultanze delle ricerche nel campo della psicologia. Testoni, che insegna all'Università di Padova e ad Haifa (Gerusalemme) è l'ideatrice e direttrice del primo e unico master universitario in Italia su “Death Studies&The End of Life” (studi sulla morte e il fine-vita) che si svolge proprio a Padova. Il dialogo proseguirà fra l'autrice lo psicologo e ricercatore Ciro De Vincenzo.

Il dolore

«La maggior parte delle persone non si rende conto – dichiara l'esperta Testoni – che quando si investe in una relazione dal punto di vista affettivo è inevitabile che quando essa finisce si manifestino conseguenze dolorose per entrambe le parti implicate. La ricerca scientifica mostra che se la causa della fine è la morte, la sofferenza è profondissima, tanto per l'umano quanto per l'animale”. Il dramma nel dramma, relativamente alla perdita dei nostri amici animali, è che si tratta di un lutto non riconosciuto socialmente: ci si trova spesso e volentieri di fronte a muri invalicabili e a reazioni squalificanti se non addirittura dileggianti. “La cultura contemporanea – sottolinea l'esperta – sottovaluta sistematicamente la portata di sofferenza che questa esperienza implica e la conseguenza può essere il prolungamento dei tempi di elaborazione del lutto».

Foto articolo da comunicato stampa