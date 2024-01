In 400 al rogo della Vecia a Noventa: fuochi, spettacoli e centinaia di calze per bambini

E' stato un pomeriggio di festa per celebrare l’epifania e valorizzare l’area del parco Fornace quello di oggi, 6 gennaio. C'è stato anche lo spettacolo con il fuoco a cura degli Ordallegri, una compagnia teatrale nata in provincia di Mantova nel 2004 e formata da comici, buffoni e saltimbanchi. Al termine dello spettacolo, ai bambini presenti sono state consegnate le calzette riempite di dolci ed è iniziata la vera e propria Grande Festa della Befana, con il tradizionale rogo della “vecia”. Circa quattrocento persone, tra cui numerosi bambini, hanno partecipato e applaudito allo spettacolo dei fuochi nonostante una pioggia costante, gli ospiti hanno trovato posto al riparo nella barchessa della ex fornace di via Noventana.