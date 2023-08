Euganeo, ecco il campo a circa un mese dall'esordio in campionato

Manca poco oramai all'inizio del campionato, siamo così stati a vedere in che condizioni è il manto erboso dello stadio Euganeo, messo a dura prova dai concerti di Marco Mengoni, Tiziano Ferro e Rammestein. Tre pienoni che di fatto hanno provocato la distruzione del campo da gioco, tanto che proprio la società che li ha organizzati, Zed, si è presa l'impegno di rifare il manto erboso appaltando il lavoro a una ditta specializzata. Ora è stato completamente rifatto ma ci vorrà ancora qualche giorno affinché si possa dire che è pronto. Lo stadio rimane quello che è, con la curva sud che non è ancora termninata visti i problemi dell'ultimo anno e mezzo che ne hanno bloccato i lavori. Ma il campo con questo c'entra poco, anche se in un contesto tutto fuori che bello, l'Euganeo è di una rara bruttezza sotto tutti punti di vista, il manto erboso esula però da altre questioni. Ed è importante il terreno di gioco soprattutto per una squadra che punta a stare al vertice e che nelle intenzioni vorrebbe comandare il gioco. In tanti ricorderanno le polemiche dello scorso anno proprio riguardo le condizioni del campo, soprattutto per via di due "corsie" createsi per via della presenza delle canalette utilizzate per scaldare il terreno durante i mesi invernali e prevenire quindi la formazione di ghiaccio. La prima partita casalinga è prevista per il 10 settembre, quando alla seconda giornata gli uomini di Mister Torrente affronteranno il Legnago. Intanto prosegue la campagna abbonamenti, sotto lo slogan “La Prima Cosa Bella”: sono 1.341 quelli sottoscritti in prelazione, ora via alla 2° fase che prevede la vendita libera. Una conferma dell'affetto che c'è attorno ai biancoscudati.