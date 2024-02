Addio a Francesco Canella, in 2mila a Santa Giustina per l'ultimo saluto al fondatore dell'Alì

L'ultimo saluto a uno degli imprenditori più lungimiranti non solo di Padova, ma di tutto il NordEst: oltre 2mila persone hanno partecipato nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 febbraio, al funerale di Francesco Canella, fondatore dei supermercati Alì, scomparso mercoledì 31 gennaio all'età di 92 anni dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale.

Il feretro di Francesco Canella è arrivato pochi minuti prima delle ore 15 sul sagrato della Basilica di Santa Giustina a Padova, dove ad attenderlo c'erano circa 200 persone. Tra le personalità istituzionali presenti anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che ha annullato tutti gli impegni pregressi per partecipare alle esequie: «La sua storia - ha affermato - parla da sola: si è fatto da sé, e molti veneti si riconoscono in lui quindi non possiamo che ringraziarlo. Ha creato un impero dal nulla, segnale di grande forza di volontà. È stato a dir poco geniale: ha iniziato facendo il garzone e le consegne in bicicletta per poi diventare un vero capitano d'industria. Ha scritto una grande pagina di storia del nostro Veneto, è un esempio per tutti».