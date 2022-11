Nasce Confindustria Veneto Est, un gigante da 5.000 imprese associate e 270.000 addetti

Le Confindustrie di Venezia, Rovigo, Padova e Treviso dopo un anno di lavoro hanno annunciato quella che è una vera e propria fusione. Lo ha annunciato il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro al termine dell'assemblea congiunta di Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo, che si è svolta al centro congressi della Fiera di Padova, affollatissimo per l'occasione. Una prima parte per soli addetti ai lavori, una seconda con tantissimi ospiti ed interventi da parte dei numerosi e importanti ospiti. «Nasce un soggetto importante per il nostro territorio, competitivo non solo a livello nazionale. Concentriamo le quattro province con maggiore produttività del paese», ha evidenziato Leopoldo Destro.

Per celebrare questa giornata che segna un cambio di passo che va sempre più verso lo sviluppo di quella che metropoli diffusa di cui tanto si parla. «In termini di servizi, di infrastrutture possiamo dare un grande contributo. Un servizio che si rafforza per le nostre aziende del territorio e che porta una nuova visione per quest'area che deve saper competere alle sfide globali. Sono tempi difficili e c'è bisogno di forte collaborazione tra tutte le componenti. C'è bisogno inoltre di lavorare a fondo sulle infrastrutture di cui tanto ha bisogno il nostro territorio». Un tema caldo è quella della mobilità oltre a quello dell'energia. «I giovani scelgono luoghi dove potersi muovere con facilità, per questo bisogna lavorare al meglio per sviluppare quella che deve diventare la base del collegamento tra province, la metropolitana di superficie. Altro nodo è quello dell'energia, in questo senso tante aziende sono ancora in difficoltà. Per celebrare l'accordo che fa nascere Confindustria Veneto Est presenti al Centro Congressi tutti i sindaci delle città coinvolte, quindi Luigi Brugnaro per Venezia, Mario Conte per Treviso, il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo ed il vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi. Tra le autorità oltre al presidente di Confindustria Carlo Bonomi, quello del Veneto Luca Zaia, anche l'onorevole Piero Fassino, il prefetto Grassi e le più alte autorità militari della regione. Video collegata è intervenuta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Per dimensioni e rilevanza, è la seconda associazione territoriale del sistema Confindustria, con 5.000 imprese associate e 270.000 addetti. Rappresenta un territorio chiave dell’economia italiana, una metropoli di fatto, con 3 milioni di abitanti, che genera 96 miliardi di Pil, 32,5 miliardi di export, il 55% del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 6,8% di quello nazionale. Si dà così attuazione concreta al vertice veneto del nuovo triangolo industriale, con Milano e Bologna metropolitane, nel cuore dell’Europa.