Pallalpiede, 10 anni da Champions League

Oggi contro il Tavo la squadra di casa al Due Palazzi ha concluso il suo nono campionato, forse il più importante perché arrivato dopo due anni di stop a causa del Covid. Per questo la soddisfazione è doppia, per la Presidente Lara Mottarlini, alla guida di questa compagine di soli detenuti, che è giunta a chiudere il decimo anno di attività. Che il calcio a Padova sia declinato al femminile se si parla di massimi dirigenti non è quindi solo per merito della collega del Calcio Padova, Alessandra Bianchi. Una esperienza mai facile quella di Pallalpiede, che è cresciuta in questi dieci anni. Quest'anno ad esempio, se non ci fosse stato l'intervento di Fabio Campagnolo non si sarebbe tornati in campo. «Dobbiamo davvero ringraziarlo perché è stato qualcosa in più di uno sponsor, perché ha colto l'essenza di questo progetto e per questo ci ha aiutato a tenerlo vivo. L'iscrizione al campionato e tutte le altre spese che dobbiamo sostenere per poter affrontare la stagione si possono coprire solo grazie ad aiuti esterni, come in questo caso. Ripartire non è stato facile ma ci ha dato grande soddisfazione questo campionato». Andrea Zangirolami è il dirigente che affianca Lara Mottarlini. «La nostra Champions League è la Coppa Disciplina, e anche quest'anno l'abbiamo raggiunta. E' un grandissimo risultato per noi non solo dal punto di vista simbolico», sottolinea Zangirolami. Mister Fernando Badon allena da diverse stagioni Pallalpiede e deve fare i conti con un "mercato" sempre aperto. Qui gli arrivi e gli addii sono all'ordine del giorno, e ogni volta bisogna ricominciare daccapo. Ma non una volta all'anno, ma almeno una volta al mese. E' anche grazie al suo entusiasmo che si sono potute spegnere dieci candelini, in Champions League.