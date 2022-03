Pontecorvo, iniziati i lavori per il rondò tra via Manzoni e via Stoppato

Iniziati i lavori per la nuova rotonda all'incrocio tra via Manzoni e via Stuppato. Ora l'area andrà bonificata (lì c'era un distributore di benzina), poi verrà realizzato un rondò, circa 30 parcheggi e delle aiuole, anche per migliorare la funzionalità e l’estetica della zona. «E' la quarta area di ex distributori che riqualifichiamo - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Questo è uno degli incroci più pericolosi della città e finalmente riusciamo a metterlo in sicurezza. Porterà beneficio nella zona dove sorgeva un'area abbandonata, anche perché sposteremo la sosta delle auto, liberando il fronte delle mura a cui daremo più spazio e luce. Grazie a questo allargheremo il marciapiedi, in modo da poter ospitare biciclette in sicurezza». Subito dopo si procederà al secondo stralcio, che prevede un aumento dell'area pedonale della zona di Pontecorvo e la liberazione dalle auto della Porta.