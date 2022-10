Scuole sicure, fondi ai comuni per la video sorveglianza

Il Prefetto Grassi ha annunciato contributi provenienti dal Ministero dell'Interno per l'attività di prevenzione e contrasto di spaccio di stupefacenti nei pressi nei plessi scolastici

In Prefettura, il Prefetto Raffaele Grassi insieme al Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza e i sindaci di Abano Terme, Camposampiero, Monselice, Este, Cadoneghe, San Martino di Lupari, Ponte San Nicolò, Vigodarzere e quello di Trebaseleghe ha annunciato una novità riguardo l'attività di prevenzione e contrasto di spaccio di stupefacenti nei pressi nei plessi scolastici. I comuni sopra citati beneficeranno di un contributo che sarà impiegato prevalentemente nel rafforzare i sistemi di video sorveglianza e per sostenere le spese delle polizie municipali impiegati in questo tipo di operazioni.