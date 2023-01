Un forte impegno alla sostenibilità, Molino Cosma al Sigep 2023 di Rimini

Rimini, dal?21 al 25 gennaio 2023, ospita la 44esina edizione di SIGEP, Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè.

Il padovano Molino Cosma sarà presente nel padiglione B5?-stand 182?con le sue farine certificate e sostenibili 100% nelle nuove confezioni da 12,5 kg. a conferma di una sensibilità verso le esigenze dei professionisti di horeca e foodservice.

Molino Cosma ribadisce una volta di più il proprio impegno per la sostenibilità, un percorso etico di grande responsabilità per l’azienda, che è stata tra i primi molini d’Italia ad abbracciarla. Per la prima volta, a SIGEP 2023 verranno presentate la pizza sostenibile e la focaccia sostenibile, con la presenza permanente di pizzaioli e panettieri che panificheranno direttamente all’interno dello stand, offrendo farciture selezionate da abbinare con gli impasti a impatto zero.

Le farine “Le Sostenibili” di Molino Cosma rappresentano, infatti, una linea di prodotti di assoluto valore, grazie alla qualità intrinseca e alla sostenibilità “reale“ della materia prima: una linea innovativa di farine tracciate e certificate “dal seme allo scaffale” per rispondere alla domanda di un mercato sempre più orientato alla salubrità dell'uomo e al rispetto dell’ambiente.

https://www.molinocosma.com/