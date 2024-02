Apre Cucina88, il laboratorio gastronomico di Pier e Garden

La nuova cucina del Pier88 e Garden88 apre a tutti: da domani, mercoledì 28 febbraio, in via Roma 72 ad Albignasego apre al pubblico Cucina88. Al container bar del Bassanello a Padova e al chiosco con serra di Albignasego si affianca ora un diverso format, focalizzato sull’offerta culinaria con piatti pronti per l’asporto, una bottega con specialità alimentari e una selezione di etichette.

Cucina88

Progettato dallo studio It’Ing di Padova e realizzato dagli artigiani della Habito di Cittadella, in Cucina88 ritorna il marchio distintivo del container, stavolta incastonato all’interno, come cornice del banco frigo che profuma di salumi e formaggi. Al centro del locale s’impone maestoso un maxi tavolo da 5 metri, scolpito in un unico tronco d’albero. Legno e ferro per gli scaffali alle pareti definiscono lo stile industrial della fornitissima dispensa di conserve, prodotti da forno, pasta, vini, birre e distillati. Vetrine refrigerate per le etichette pronte da degustare e celle a vista per le carni a lunga frollatura e con tagli da intenditori. Un negozio con prodotti accuratamente selezionati tra le eccellenze sul mercato, dunque, ma anche una gastronomia dove trovare pronti per l’asporto antipasti, primi, secondi, contorni e dolci preparati dal rodato staff nel nuovo spazio che rifornisce anche i due locali della movida padovana.

Nuovo format

Spiega uno dei soci fondatori, Luigi Maria Francesconi: «Già che dovevamo realizzare una nuova cucina per soddisfare le richieste del Pier e Garden, abbiamo deciso di aprire al pubblico il nuovo laboratorio, diversificando l’offerta rispetto ai bar. Cucina88 nasce come gastronomia, nei prossimi mesi introdurremo dei piatti più ambiziosi, ora che spazi, dotazioni e i professionisti che si sono aggiunti in cucina lo consentono. Ai clienti della gastronomia sarà riservata la possibilità di degustare nel locale i prodotti, anche con eventi esclusivi». Cucina88 è aperto tutti i giorni, dal mercoledì al lunedì (giorno di chiusura il martedì) dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21.