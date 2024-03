La celebre Gelateria da Bepi sbarca in pieno centro storico a Padova: la nuova apertura

La Gelateria da Bepi, da oltre ottant'anni un'istituzione a Padova per la produzione di gelato artigianale di altissima qualità, annuncia con orgoglio l'apertura di una nuova seconda sede nel cuore della città.

Gelateria da Bepi

Con migliaia di followers sui social, la Gelateria da Bepi è diventata una delle attività commerciali più seguite di Padova. Dai gusti del giorno pubblicati quotidianamente, alle stories, dai video divertenti, alle dirette con gli influencer del momento, il gelato di Bepi è sulle labbra di tutti, soprattutto delle nuove generazioni. La storia del Gelato di Bepi inizia nel 1937 ad Adria, in provincia di Rovigo, dove i nonni Braggion inaugurano il loro primo chiosco di gelati artigianali. La passione per questo dolce capolavoro si trasmette di generazione in generazione, fino ad arrivare ai nipoti Jacopo e Nicolò Braggion che, con la guida iniziale del padre, hanno raccolto il testimone e portato avanti la tradizione di famiglia.

Successo

Il segreto del successo del Gelato di Bepi è semplice: l'amore per la qualità, l'innovazione delle lavorazioni ed un solido lavoro di squadra, composta quasi tutta da giovanissimi under 30. Le materie prime utilizzate sono rigorosamente selezionate e di altissima qualità, provenienti da filiere controllate e certificate. Le lavorazioni sono artigianali e seguono le antiche ricette di famiglia, tramandate di generazione in generazione. Ma Jacopo e Nicolò non si fermano qui: la loro continua ricerca di innovazione li porta a sperimentare nuovi gusti e accostamenti, sempre al passo con i tempi e le tendenze del momento e investendo anno dopo anno in tecnologia e macchinari all’avanguardia nell’ottica del rispetto per l’ambiente.

Nuovo punto vendita

La primavera porta dunque con sé una dolce novità: la Gelateria da Bepi inizierà i lavori per poi approdare nel centro di Padova. La storica gelateria avrà finalmente il proprio flagship store in Piazza dei Signori 14, in una delle più belle piazze storiche d'Italia. Inoltre, attiverà una partnership con Ruggi Bubble Tea, che consoliderà invece la sua presenza nel suo storico negozio di Via Umberto I 38 e aggiungerà i gelati e altre specialità di Bepi nella sua offerta. La Gelateria da Bepi è un luogo dove la passione per il gelato si respira in ogni angolo. Un punto di riferimento per tutti coloro che ricercano l'autenticità dei sapori e l'artigianalità di questa prelibatezza della nostra regione. Il Gelato di Bepi non è solo un prodotto di altissima qualità, ma anche una filosofia di vita. Jacopo e Nicolò credono nella forza dei valori come la passione, la dedizione e la famiglia. Questi valori si traducono in un gelato unico e inimitabile, capace di conquistare il palato e il cuore di tutti gli appassionati. La nuova sede in Piazza dei Signori 14 rappresenta un nuovo capitolo nella storia del Gelateria da Bepi: è il frutto del lavoro di squadra. Il business coaching è stato affidato a Roberta Conte di Piano Bis, in collaborazione con Giacomo Tonelli, lo studio Formentin e il rag. Stefano Giacomazzi. La ricerca e sviluppo è stata affidata al team di Piazza Cavour Real Estate. Un'occasione per far conoscere a un pubblico ancora più ampio la bontà e l'autenticità di un prodotto che rappresenta quell’eccellenza 100% veneta che rende grande la nostra regione.