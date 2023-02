“Onde d’amore”, il dolce della pasticceria Marisa di Arsego per San Valentino

Le parole della pasticceria sono Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche sono chiare: «Certi amori non deludono mai perché non promettono nulla, ma danno tutto… In queste giornate dedicate all’amore, con questa piccola creazione, non ti promettiamo nulla ma speriamo di farti battere forte il cuore e darti tante emozioni».

Il dolce

Il 14 febbraio avrete la possibilità di ritirare in pasticcera la torta “Onde d’amore” al prezzo di 37 euro.

Com’è fatta

Morbido biscotto alla mandorla profumato al limone, mousse mascarpone alla vaniglia Bourbon del Madagascar con gelatina al litchi e composta di lampone, ricoperta da una glassa croccante al lampone.

Info

Pasticceria Marisa

Via Roma, 422 a San Giorgio delle Pertiche PD

Telefono +39 049 9330079

info@pasticceriamarisa.it

ordini@pasticceriamarisa.it

https://pasticceriamarisa.it/landing-page/san-valentino-2023/

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook