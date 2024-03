Investe un poliziotto per evitare il controllo: arrestato ed espulso dall'Italia

Il personale della Questura impegnato nel servizio “Alto Impatto” sul Cavalcavia Borgomagno all’Arcella ha denunciato un 40enne di origine tunisina per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e false attestazioni sulla propria identità.

I fatti

La pattuglia si trovava nella parte pedonale del cavalcavia Borgomagno ed era impegnata nell’identificazione di alcune persone quando è sopraggiunto a forte velocità, in sella ad una bicicletta, il cittadino tunisino il quale, notati i controlli di polizia in atto, verosimilmente al fine di eluderli, ha accelerato l’andatura investendo uno degli agenti impegnato nei controlli che, a causa del forte impatto, è caduto violentemente a terra ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Il 40enne ha tentato di fuggire di corsa, ma è stato prontamente rincorso da un altro operatore di polizia e infine raggiunto, a poca distanza dal cavalcavia, da altro personale sopraggiunto con un’auto di servizio. Una volta bloccato, è stato accompagnato in Questura per procedere alla sua compiuta identificazione: si è scoperto così che l'uomo, entrato in Italia nel 2008, già denunciato per detenzione di stupefacenti nel 2020 e più volte deferito per invasione di terreni ed edifici e per false generalità, era irregolare sul territorio. Il questore Marco Odorisio, venuto a conoscenza del grave episodio, ha subito attivato il personale dell’Ufficio Immigrazione: il 40enne è stato portato al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gorizia, così come indicato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario alla sua identificazione al fine del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.