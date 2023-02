Un rogo distrugge la storica azienda Avidue vetro

Era chiusa da un paio d'anni. Il titolare aveva trattative aperte per venderla. Non ci sono feriti. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause che hanno provocato l'incendio. Nessun ferito, la colonna di fumo nero ben visibile a distanza

Maxi incendio nell'area industriale del Conselvano. Oggi, 18 febbraio, attorno alle 14,30 un rogo ha completamente distrutto l'azienda Avidue vetro. I vigili del fuoco hanno lavorato in via dell’Artigianato, a Bagnoli di Sopra, nell'intento di domare e spegnere l’incendio che si è verificato in un’azienda di lavorazione vetro: nessuna persona è rimasta ferita. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo visibile anche da grande distanza. Da circa due anni la struttura era chiusa a causa della pandemia e il titolare stava vagliando più trattative per venderla.

Intervenute squadre dei vigili del fuoco arrivate da Piove di Sacco, Padova, Abano Terme, Rovigo con tre autopompe, due autobotti, un’autoscala e ventuno operatori. Hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, già completamente generalizzato all’intera struttura di circa 800 metri quadrati. Il tetto dell’edificio è crollato. L’incendio attorno alle 17 è tornato sotto controllo. Si sono concluse in tarda serata le operazioni di completo spegnimento. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato a sprigionare il pauroso incendio. Tra i primi ad accorrere alla storica azienda di Bagnoli per sincerarsi dell'accaduto è stato il sindaco Roberto Milan. Scongiurati danni ambientali e rischi tossici per la collettività.