Fleximan, il video del nuovo autovelox abbattuto

Non si ferma l'escalation di atti di sabotaggio contro gli autovelox, soprattutto in Veneto. Prima le otto azioni in provincia di Rovigo: Bosaro tra il 18 e il 19 maggio; a Giacciano con Baruchella il 29 maggio; il 19 luglio di nuovo contro l'appena ripristinato autovelox a Bosaro; poi a Taglio di Po il 6 agosto; il 2 novembre a Giacciano con Baruchella; ancora la notte di Natale doppio attacco a Corbola e per la seconda volta a Taglio di Po ed il 3 gennaio a Rosolina. Poi arrivano gli episodi di Tribano, poi quello del Passo Giau l’11 gennaio, infine Riese Pio X, Carceri fino ad arrivare all'ultimo, a Villa del Conte. Azioni dello stesso tipo si consumate anche in provincia di Bergamo, proprio lo scorso weekend. Episodio analogo a Pinerolo, in Piemonte, circa un mese fa.