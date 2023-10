Devastante incendio in provincia: distrutto un capannone di articoli per la casa

Ci è voluta tutta la notte per domare le fiamme: un devastante incendio ha interessato un deposito di articoli per la casa di circa 1.500 metri quadrati, che è andato completamente distrutto.

Incendio

L'intervento dei vigili del fuoco, accorsi in via Bolzani a Maserà di Padoca dalla centrale di Padova, dai distaccamenti di Este ed Abano Terme, dal distaccamento volontario di Borgoricco e con il rinforzo dell’autobotte chilolitrica di Rovigo, è iniziato alle ore 23.30 di ieri, lunedì 30 ottobre, e si è concluso dopo molte ore, al punto che sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell'Arpav per i rilievi ambientali.