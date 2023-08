Domato dopo 4 ore incendio in via Uruguay

Grosso incendio in via Uruguay. I Vigili del Fuoco ci hanno messo almeno 4 ore per domarlo. E' scoppiato verso le 22 di domenica, il fuoco ha completamente investito un capannone di proprietaà della ditta Ingrosso Pelletterie. Il capannone è andato completramente distrutto, le fiamme si vedevano anche da molto lontano.

Il fumo si è fortunatamente disperso ma è stata data l'indicazione, in via precauzionale, chiudere le finestre finché l’incendio non fosse domato in quanto i materiali plastici che erano presenti nel capannone bruciando producono diossina. Tecnici dell'Arpav stanno valutando se da questo punto di vista ci sia un qualche rischio per la salute. Sul posto si è recato l'assessore Andrea Ragona per sincerarsi che non ci fossero problemi per la salute di quei cittadini che abitano in quella zona della città. Non si conoscono le cause che hanno portato al propagarsi delle fiamme.