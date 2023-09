Omicidio a Vigonza, è caccia serrata ai responsabili: gli aggiornamenti

Prosegue la caccia serrata ai quattro uomini responsabili dell'omicidio di Marouen Ben Amer, 30enne di origini tunisine privo di permesso di soggiorno, ucciso a coltellate nella serata di ieri, sabato 16 settembre, tra via Aldo Moro e via Bachelet a Vigonza.

Omicidio

Le chiazze di sangue sulla scena del delitto descrivono purtroppo al meglio la tragedia: l'uomo - trovato privo di documenti - sarebbe stato colpito da almeno due coltellate, ma quella mortale è stata inferta alla gamba e il decesso è stato causato dall'emorragia causata dalla ferita. L'uomo si sarebbe trascinato per alcuni metri: soccorso dai sanitari del Suem 118, è poi morto durante il tragitto in ospedale. Sono in corso le indagini da parte del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo coadiuvato da personale del Norm della Compagnia di Padova e della locale Stazione, che sembrano sulle tracce di più aggressori. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno illuminato la scena del crimine fino a tarda notte per permettere ai carabinieri di cercare prove e l'arma del delitto: per ora, però, nessuna traccia nè del coltello nè degli uomini in fuga. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati i residenti della zona, che hanno raccontato di una litigata e di urla provenienti dalla zona in cui poi l'uomo è stato ritrovato, parlando di quattro uomini in fuga.