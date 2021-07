Tony Gallo, una settimana sul Liston

Philip Morris Italia ha presentato “Art for Air Padova”, un progetto in collaborazione con lo street-artist padovano Tony Gallo per promuovere un dialogo aperto su progresso e innovazione. L’opera inedita, realizzata con una vernice dalla tecnologia innovativa, celebra i luoghi simbolo della città di Padova e sarà visibile in Via Cavour per una settimana