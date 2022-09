Un "ecosistema" per far volare le start up. Alla Cittadella inaugurato Le Village,

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad un anno dall’avvio del progetto, Le Village by CA Triveneto – ecosistema dell’open innovation costituito a Padova dal gruppo Crédit Agricole in collaborazione con Camera di Commercio di Padova, Fondazione Cariparo, Assindustria Venetocentro, Università di Padova e Galileo Visionary District – ha presentato oggi alla stampa lo stato di avanzamento e la sua nuova sede ufficiale di piazza Zanellato in zona Stanga.

Sono intervenuti Carlo Piana, Presidente Le Village by CA Triveneto e Direttore Generale Crédit Agricole FriulAdria, Antonio Santocono, Presidente Camera di Commercio di Padova, Marco Stevanato, Vicepresidente Assindustria Venetocentro con delega alle Politiche Industriali, Tiziana Pradolini, Consigliere Generale Fondazione Cariparo, Fabrizio Dughiero, prorettore dell'Università di Padova con delega all’Innovazione e ai rapporti con le imprese, Emiliano Fabris, Direttore Galileo Visionary District e Matteo Di Biagi, Direttore Le Village by CA Triveneto

Le Village by CA è un ecosistema aperto e dinamico che sostiene la crescita delle startup e accelera l’innovazione delle aziende grazie alla sinergia e alla connessione tra le grandi corporate, le giovani imprese, gli investitori e il Gruppo Crédit Agricole. Sono 43 i Village by CA avviati nel mondo, per un totale di circa 1.300 startup accompagnate e oltre 700 aziende partner.

Un grande hub dell’innovazione dotato di 140 postazioni di lavoro distribuite su 1.800 metri quadrati di superficie, progettato da DEGW, brand del Gruppo Lombardini22 specializzato nel workplace, con dotazioni tecnologiche all’avanguardia, sale riunioni riservate, spazi comuni collaborativi e una simbolica ‘piazza’, autentico baricentro della contaminazione tra grandi corporate, giovani imprese, investitori e facilitatori che caratterizza la vita nel villaggio. A un anno dall’avvio, sono ben 34 le startup, 18 le aziende partner e 46 gli abilitatori che “risiedono” nel Village by CA Trievento.