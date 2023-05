Al Maap scioperano i lavoratori Civis: «Disatteso l'accordo firmato in Prefettura»

Sono al secondo giorno di sciopero. Non sanno nulla del loro futuro, nonostante le numerose richieste di chiarimenti e garanzie, per questo i lavoratori e le lavoratrici della portineria del Maap hanno deciso di scioperare. A pochi giorni dalla scadenza dell’appalto alla società Civis del servizio non è stato comunicato nulla ai lavoratori, che si lamentano anche delle condizioni salariali. «Prendiamo, netti, meno di 4 euro l'ora». La stessa azienda, Civis, è stata già al centro di una vertenza con una lavoratrice che veniva retribuita con una paga, definita dal giudice, anticostituzionale.

«A luglio 2021 dopo una lunga ampia e a tratti faticosa trattativa che si è articolata in diversi incontri svolti anche presso la prefettura di Padova è stato raggiunto un accordo — spiegano i delegati Adl Cobas — volto a comporre una vertenza relativa al passaggio dei lavoratori dalla cooperativa Padovana Servizi alla Civis spa. In questo passaggio i lavoratori hanno subito una drastica riduzione dello stipendio una perdita netta di diverse migliaia di euro all’anno rispetto a quanto da loro percepito alle dipendenze del precedente appaltatore. I lavoratori nell’accordo del 2021 hanno rinunciato ad adire le vie legali accettando un aumento della retribuzione e un risarcimento da parte di Maap. Un accordo valutato positivamente dai lavoratori e dalla scrivente organizzazione sindacale anche, e soprattutto, perché era accompagnato da un impegno del Maap di arrivare alla fine dell’appalto con soluzione volta ad inserire un nuovo soggetto imprenditoriale che applicasse il Ccnl del Commercio o ad internalizzare il servizio. Soluzione che per noi sarebbe la più logica, economica ed efficiente».

«Ad oggi — conclude il documento — non solo non abbiamo avuto garanzie sul rispetto del patto, ma addirittura non sappiamo nulla di cosa succederà alla fine del mese. Nessuno si è degnato di comunicarcelo, nonostante le nostre ripetute richieste. Oggi è la prima giornata di sciopero, ma se non avremo garanzie torneremo davanti ai cancelli del Maap».