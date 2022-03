Un magazine dedicato alle bellezze ed eccellenze di terme e Colli Euganei

È ai blocchi di partenza il nuovo progetto targato Consorzio Veneto Terme Colli Marketing per l’OGD Terme e Colli Euganei, nato grazie alla collaborazione con Barbara Scapin e l’azienda padovana Fastflyer e che si concretizza nella distribuzione di un esclusivo magazine patinato e gratuito presso gli hotel termali di Abano e Montegrotto.

Rivista

La rivista, che può essere personalizzata da ogni singola azienda, racconta le bellezze del territorio e le esclusive esperienze euganee offerte dagli operatori turistici: dall’enogastronomia all’arte, dallo sport all’aria aperta allo shopping, dalla natura al benessere termale, il tutto interconnesso con il portale visitabanomontegrotto.com. 44 pagine in linea con l’immagine coordinata della destinazione. «È un’iniziativa che desideravamo mettere in campo da tempo e finalmente si è concretizzata -spiega Umberto Carraro, Presidente del TCM - Partiamo con una prima tiratura di circa 10.000 copie in distribuzione nei primi 6 mesi del 2022 e dal titolo “Terme Colli Exclusive”. Si tratta di una fase di test in cui abbiamo selezionato 25 dei nostri hotel consorziati per permetterci di tarare l’efficacia della comunicazione a mezzo carta stampata e un domani riuscire a restituire alla nostra destinazione un progetto evoluto, differenziato per specifici target e distribuito in cluster di hotel omogenei: luxury hotel, bike hotel, wine hotel, medical hotel, family hotel, etc.»

Terme e Colli

In futuro i protagonisti diventeranno gli stessi operatori del comparto turistico con interviste e approfondimenti. Il magazine turistico delle Terme e dei Colli Euganei è tradotto in lingua inglese, tedesco, francese e russo grazie al supporto di un innovativo applicativo digitale ed è sostenuto dalle inserzioni delle imprese del territorio euganeo scrupolosamente selezionate per il target di utenza finale. Barbara Scapin, Project Manager della rivista: «Parleremo di termalismo e salute, di cibo e dell’ottimo vino, di monumenti storico artistici importanti, di itinerari naturalistici da esplorare a piedi o in bicicletta, dei vicini campi da golf ed infine daremo informazioni utili su ristoranti e negozi, mettendo in risalto la qualità dei prodotti artigianali, coinvolgendo le attività commerciali che appartengono al tessuto sociale del nostro territorio. L’obiettivo è quello di raggiungere ogni camera di hotel di Abano e Montegrotto.»

«Questo - conclude Carraro - è un modo molto efficace per accorciare le distanze tra cliente delle terme e territorio, per “contaminare” l’esperienza del cliente termale con la bellezza e la organizzazione di tutto il territorio. L’auspicio è che sempre più progetti come questo passino dal TCM perché siamo in grado di offrire una visione e una regia trasversale».

Per Resy Bettin, Presidente dell’OGD Terme e Colli Euganei «Da tempo si attendeva l’opportunità per poter testare l’utilità ed efficacia di un magazine della destinazione con l’obiettivo di invogliare il turista a spostarsi dalle Terme alle perle dei Colli Euganei: un modo per proporre esperienze con l’auspicio di prolungare la permanenza a destinazione.»