Il lavoro chiama nel Padovano: oltre 70 opportunità tra refrigerazione, calzature e metalmeccanica

Il lavoro chiama in provincia di Padova: l’inaugurazione della filiale dell’agenzia per il lavoro Adhr Group, che aprirà i battenti martedì 23 novembre in via Oreste da Molin 51 a Piove di Sacco (Padova), porterà una serie di nuove opportunità di formazione e lavoro in diversi settori forti in quest’area del Veneto.

Offerte di lavoro

In primis, grazie alla collaborazione con l’azienda veneta Enerblue Srl leader nella produzione di impianti di termoregolazione, la neo filiale Adhr apre le candidature a un corso di formazione iper specializzata. Sarà aperto a 12 persone, partirà il 29 novembre prossimo e vedrà il successivo e immediato inserimento in azienda dei partecipanti, prima in somministrazione poi con possibilità di assunzione diretta. Spiega Luca Marangoni, senior sales account della filiale Adhr: «In quest’area del Piovese abbiamo una forte concentrazione di imprese medio-grandi, e relativo indotto, che operano nel comparto della refrigerazione industriale, ma anche della carpenteria, delle tubazioni e dell’idraulica. Assemblaggio meccanico, elettrico e idraulico, ad esempio, richiedono personale altamente specializzato difficile da trovare, così come non è semplice reclutare cablatori e saldo brasatori. Per questo, insieme a Enerblue Srl abbiamo deciso di formare da zero e a nostre spese 12 persone in queste richiestissime professioni, che saranno assunte a fine corso». La formazione, per la quale gli interessati sono invitati a inviare subito il proprio cv, si terrà a Chioggia (Venezia), durerà dieci giorni per 72 ore totali tra teoria e pratica e sarà interamente pagata dall’azienda. In questo comparto, poi, l’agenzia cerca ulteriori 20 figure con competenze analoghe, per altre imprese della zona. In seconda battuta, la filiale Adhr cerca altre 30 persone per il comparto calzaturiero, forte soprattutto nell’area della riviera del Brenta. «La produzione di scarpe di lusso nel settore donna, grazie alla presenza in zona delle principali maison di moda - afferma Raffaella Ravasi, nel team Adhr Group della filiale - richiede professioni che, purtroppo, si sono un po’ perse negli anni e che andrebbero insegnate ai giovani. Tra queste l’addetto al finissaggio, al pre montaggio, montaggio e orlatura di scarpe di fascia molto alta. Poi nel settore metalmeccanico cerchiamo circa 15 persone, per mansioni come saldatore e piegatore di lamiere».

Candidature

Chi vuole candidarsi al corso e alle posizioni vacanti può recarsi direttamente presso la nuova sede della filiale Adhr Group a Piove di Sacco, chiamare il numero 049.7305000, scrivere a piovedisacco@adhr.it collegarsi direttamente qui.