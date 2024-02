Protesta agricoltori, più di 500 trattori all'Euganeo

Oltre 500 trattori e 600 manifestanti a Padova per chiedere risposte concrete a Regione, Governo e Unione Europea verso un comparto che è in grossa sofferenza. Fin dalle prime ore della mattina hanno cominciato ad arrivare i mezzi agricoli, ma c'è voluta qualche ore affinché tutti i partecipanti arrivassero a Padova. Per chi ad esempio arrivava dalla Bassa Padovana o dalla provincia di Rovigo c'è voluto parecchio tempo prima di arrivare tanto da creare qualche problema di viabilità sulla statale del Santo. Qualche problema anche per coloro che arrivavano da Verona. Gli agricoltori che hanno aderito alla protesta sono arrivati da tutta la regione.