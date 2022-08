"80 Voglia summer party" a San Martino di Lupari

Grandissima novità ! Per la prima volta l' 80 Voglia Summer Party farà tappa nella piazza di San Martino di Lupari (PD). Lo staff di 80 Voglia ringrazia il Comune di San Martino di Lupari per averci accolto con entusiasmo in questo progetto che dura ormai da oltre 10 anni.

Soddisfazione condivisa anche dal Sindaco dott.Nivo Fior e dal Consigliere delegato agli eventi e manifestazioni Denis Cecchetto: "Siamo felici di portare un grande evento musicale a San Martino di Lupari grazie alla collaborazione con AMC Eventi e Comunicazione e Dancing Pom Pon. Un appuntamento aperto al pubblico volto a far riscoprire a tutti la voglia di uscire in piazza ascoltando la miglior musica del nostro recente passato. Un 80 Voglia che, oltre ad essere il vero appuntamento da non perdere al rientro dalle vacanze estive, si preannuncia come l'inizio di un tour di eventi che ci accompagnerà

anche per tutto l'inverno"

L'appuntamento da non perdere sarà in Largo Europa - Piazza Municipio sabato 27 agosto,

con inizio dalle ore 20





SUPER OSPITE LIVE DELLA SERATA:

DEN HARROW ,: leader indiscusso dell'Italo Disco degli anni 80, con 19 milioni di dischi venduti, acclamato in ogni angolo d'Europa, con le sue intramontabili Hits tra le quali spiccano "Mad desire", "Bad boy", "Future brain", "Catch the fox”, "Don't break my heart", "A taste of love" e "Charleston" e molte altre.

"80 Voglia Summer Party" vi attende sabato 27 agosto in Largo Europa - Piazza Municipio a San Martino di Lupari (PD) a partire dalle ore 20 fino alle ore 01.

Dalle ore 19 sarà disponibile i Drink Point & Street Food Area

Evento supportato e patrocinato dal Comune di San Martino di Lupari.

Una produzione AMC Eventi e comunicazione S.r.l. e Dancing Pom Pon.

