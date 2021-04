ABC delle imprese sostenibili, incontro online

E' un nuovo modello di impresa quello che sarà proposto e presentato nel webinar di giovedì 29 aprile alle 18 nell'ambito degli eventi di chiusura di Padova capitale europea del volontariato.

A come Adattiva, B come Benefit, C come Comunità: questi i volti, le funzioni e i compiti che può avere l’Impresa nella sua relazione con la comunità di appartenenza per operare – assieme le altre componenti (dalle istituzioni al volontariato) – per realizzare uno sviluppo sostenibile, inclusivo e generativo. Ma come collegare in maniera stabile il mondo del bene comune con il sistema delle imprese, ad esempio, introducendo la figura dello stakeholder engagement nella governance delle aziende?

Da questa domanda nel corso del webinar si cercherà di capire come costruire una «comunità di valore» per realizzare valore per la comunità (economico, sociale, educativo, culturale, solidale, ambientale e relazionale) dentro a una visione di Paese cui tutti siamo chiamati a concorrere.

Nell'elaborazione del percorso europeo, avviata all’inizio del 2019 sotto l’egida de «La Comunità che verrà», una delle direttrici individuate è stata da subito la relazione tra il volontariato e le imprese con il dichiarato intento di uscire dal loop di un legame basato su “beneficienza”, “restituzione” e “responsabilità sociale d’impresa” per interrogarsi, reciprocamente, su come ripensare il rispettivo ruolo dentro un’idea, una funzione e una visione di Comunità quale «casa comune».

La relazione avviata con i partner privati - che hanno poi sostenuto anche economicamente l’anno europeo consentendo, di fatto, di tramutare un “riconoscimento” in un processo di ripensamento e di nuove sperimentazioni del vivere collettivo - sì è pertanto focalizzato sul consegnare a conclusione del percorso una traiettoria precisa per la «Comunità che saremo».

La proiezione verso un modello di «C-Corp», definizione e concetto elaborati con Paolo Gubitta - docente di Organizzazione aziendale e Imprenditorialità all’Università di Padova e direttore scientifico del CEFab di CUOA Business School e componente del Comitato Etico di Padova Capitale Europea del Volontariato - quale via italiana all’idea di «Impresa-Comunità», intende offrire una prospettiva globale e un cambio di paradigma.

La C-Corp è un’impresa che con consapevolezza, interpreta il proprio ruolo come parte integrante delle Comunità in cui opera e che con intenzionalità, si adopera per attivare (o per inserirsi in network di) relazioni collaborative e cooperative con le persone, le componenti sociali e le istituzioni territoriali, finalizzate alla generazione di benèfici effetti per le Comunità locali che, a loro volta, ne riconoscono il valore comunitario (collettivo) e ne sostengono la crescita.

Il webinar seguirà questo programma:

Introducono

Niccolò Gennaro, direttore di CSV Padova e Rovigo e di Padova Capitale europea del volontariato

Guido Zovico, tessitore sociale e Partner e fund raising di Padova Capitale

Saluto di

Renzo Chervatin, Unicredit

Tracce di «Impresa-Comunità»

Ilaria Marini, EcorNaturaSì

Francesco Nalini, Carel

Sara Cirone, HUB del Territorio Emilia-Romagna

Coordina

Paolo Gubitta, Vice-direttore Dipartimento di Economia e Management “Marco Fanno”, Università di Padova

Nel corso dell’incontro verrà presentato il “Road to social change” di Unicredit.



L’incontro si svolgerà in diretta FB su https://www.facebook.com/ padovavolontariato2020

e diretta Youtube su https://www.youtube.com/user/ VideoCSVPadova

Info web ulteriori

https://ilbolive.unipd.it/it/event/abc-imprese-sostenibili