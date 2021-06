"Absolute Open Rehearsal", i testi e le musiche di David Bowie interpretati dal vivo

Dopo il successo della scorsa edizione ai Casoni Fogolana, torna anche quest'anno, Absolute Open Rehearsal in una cornice meravigliosa, l'Arena di Montemerlo. Dopo un anno di "difficile" lavoro, Absolute proporrà importanti novità al palinsesto musicale. Appuntamento il 24 luglio alle ore 21.15.

Sarà un concerto unico nel suo genere, 18 canzoni di David Bowie completamente riarrangiate per un adattamento teatrale, che vedrà luce nei prossimi mesi invernali. Un viaggio a senso unico in una storia decadente, drammatica e contemporanea. Non mancheranno momenti di estrema bellezza, immersi nella musica di un artista immenso e commovente, alternati a momenti in cui non si capirà se applaudire o rimanere sospesi nell'incanto di un silenzio. Un salto nel vuoto in cui segneremo un altro piccolo passo verso un grande orizzonte.

Informazioni e contatti

Quest'anno, per rispettare le normative vigenti anti diffusione COVID l'acquisto dei biglietti si potrà effettuare esclusivamente on line al sito: https://oooh.events/evento/absolute-open-rehearsal-2-biglietti.

