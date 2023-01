“Aiutami a ricordare”, le presentazione dell’ultimo libro del Prof. Marco Trabucchi al Pedrocchi

Giovedì 12 gennaio alle 18.30 al Caffè Pedrocchi di Padova, si terrà la presentazione dell’ultimo libro del Prof. Marco Trabucchi (Presidente Nazionale AIP – Associazione Italiana di Psicogeriatria ): “Aiutami a ricordare” San Paolo Edizioni (euro 18).

Introducono il Prof. Diego De Leo, Presidente incoming AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria e il Prof. Paolo Fortuna, Direttore Generale Ulss 6 Euganea. Sarà presente l’autore.

La demenza è una malattia del nostro tempo, colpisce prevalentemente gli anziani ma non solo loro. I disturbi sono molteplici: perdita di memoria, deterioramento delle funzioni cognitive - dal linguaggio alla capacità di prendere decisioni -, variazioni di umore, comportamenti anomali... Ma è possibile prevenire la demenza? E curarla? Marco Trabucchi ricostruisce la storia naturale della malattia, dai primi sintomi alle fasi terminali, e spiega come sia importante giungere - attraverso i giusti esami - a un diagnosi precoce. Oggi la demenza è una delle principali cause di disabilità e dipendenza - in particolare nell'età avanzata - per questo l'assistenza a casa e nelle strutture predisposte è fondamentale, così come prendersi cura di chi accudisce, in attesa che la ricerca scientifica riesca in futuro a prevenirla e curarla. Prefazione di Michela Marzano.

Marco Trabucchi già professore ordinario di Neuropsicofarmacologia nell’Università di Roma Tor Vergata, specialista in psichiatria, è direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia e presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria. È autore di 550 articoli peer-reviewed e di 40 volumi in italiano e in inglese sulle tematiche psicogeriatriche. Nel 2010 ha dato vita al primo progetto di rilevazione dell’attività dei Caffè Alzheimer in Italia.

