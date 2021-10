"Anima", la mostra di acquerelli di Michele Bajona

Lo spazio espositivo OndaLab ospita la mostra personale di Michele Bajona “Anima” dal 23 al 31 ottobre 2021. L’evento raccoglie la più recente produzione dell’artista sul tema del ritratto con la tecnica dell’acquerello, intorno alla quale ha organizzato la sua ricerca artistica. Le opere, di piccolo formato, recano un’atmosfera intima e domestica e testimoniano lo studio dei grandi classici, specie Leonardo, di cui il maestro si fa promotore. Vicentino di nascita e architetto per formazione, Bajona compie i suoi studi di artista figurativo tra Vicenza e New York, specializzandosi in acquerello con il maestro Frederic Wong presso l’Art Student League. Ha insegnato a Barcellona e attualmente vive e lavora a Città del Messico. Ha esposto le sue opere a New York, Chicago, Denver, Città del Messico, Barcellona, Venezia, Roma, Genova.

