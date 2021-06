Aperture Summer Festival 2021

La prenotazione è consigliatissima, i posti sono limitati nel rispetto delle normative anti-covid. Per prenotazione 3497382823 anche whatsapp

"Con grande emozione, siamo felicissime di annunciarvi le date del nostro Festival Musicale estivo

Insieme all'Ass. Promozione Sociale Soundkode, Direttore artistico Marco Bonutto, vi proponiamo 5 appuntamenti di musica live di altissima qualità

Dopo lunghi mesi di chiusure, restrizioni finalmente possiamo trascorrere delle serate con proposte di intrattenimento di qualità

Programma completo

Giovedì 24 giugno - ore 20.30

MARCO BONUTTO JAZZ TRIO

(JAZZ, FUNK, NYSOUND)

Giovedì 8 luglio - ore 20.30

LATIDO BATTITO

( SPETTACOLO DI FLAMENCO)

Giovedì 15 luglio - ore 20.30

LA NUITE SWING PROJET 4et

(gypsy, Swing , Manouche)

Giovedì 22 luglio - ore 20.30

Terra d'Agua

(Fado Portoghese)

Prenotazione

La prenotazione è consigliatissima, i posti sono limitati nel rispetto delle normative anti-covid.

Per prenotazione 3497382823 anche whatsapp

La formula della serata prevede la scelta tra 4 proposte appositamente selezionate per la prima consumazione:

Concerto & Drink euro 10

Concerto & Drink, piatto freddo vegetariano euro 15

Concerto & Drink, panino gourmet euro 20

Concerto & Drink, tartare euro 28

Vi aspettiamo

Presentazione delle proposte musicali:

Giovedì 24 giugno ore 20.30

MARCO BONUTTO JAZZ TRIO

(JAZZ, FUNK, NYSOUND)

Federico Lincetto Bass

Marco Bonutto: Drums

Luca de Toni: Guitar

Marco Bonutto, batterista e Percussionista attivo da anni nel panorama musicale nazionale e internazionale per questo nuovo trio di cui è leader propone un viaggio all'interno delle grandi sonorità del jazz e i suoi molteplici linguaggi.

Il Trio si muove attingendo al repertorio dell’American Songbook e a quello delle composizioni di jazzisti di importanza cruciale per la storia e l’evoluzione del linguaggio jazzistico .

Tutto si fonde in uno stile di jazz moderno/contemporaneo tessendo insieme al leader trame dal sapore nuovo, vivace, moderno, dando vita ad uno stile di jazz che ha ancora molto da dire.

Giovedì 8 luglio ore 20.30

LATIDO BATTITO (FLAMENCO)

Marco Bonutto Percusiòn

Marta Roverato: Baile / Palmas

Marco Perona: Guitarra

Il ritmo cardiaco, ed anche quello respiratorio non sono così estranei alla percezione del ritmo musicale. Lo spettacolo “Latido-Battito” nasce proprio da questa ispirazione, la connessione tra il battito cardiaco e il tempo musicale.

Il compás (ritmo) flamenco ha un ruolo fondamentale nell’espressione del baile, della chitarra, della percussione e del cante. La pulsazione costante dà origine a un ritmo interiore che ci spinge a seguirlo istintivamente con i piedi, con le palmas con i movimenti del corpo.

Esploriamo, quindi, le diverse sfumature ritmiche, gli accenti, le pause, che, con tutta la forza suggestiva della musica e della danza, ci consentono di sentire e scoprire un unico battito universale di vita.

Giovedì 15 luglio

LA NUITE SWING PROJET 4et

(gypsy, Swing , Manouche)

Marco Bonutto: Drums

Martino Cargnel: GUitar

Alberto Zuanon: D.Bass

Michele Ulinana: Clarinet.

La Nuite Swing Projet torna agli albori del jazz, dalle melodie del Valzer Musette alla frenesia dello Swing.

Un Progetto dedicato allo stile Manouche e le musiche della tradizione Gypsy swing. Ideato dal Batterista/Percussionista Marco Bonutto da anni impegnato nella ricerca e nell'approfondimento di molteplici stili della World Music, dall'africa alle sue contaminazioni stilistiche alle grandi tradizioni della musica Mediterranea,il progetto racchiude a se alcuni dei più quotati musicisti del panorama nazionale.

Il repertorio si compone di elementi essenziali del genere, con la ripresa delle composizioni di Django Reinhardt, Stéphane Grappelli ... Ma rivisita anche canzoni famose della varietà francese e internazionale.

Giovedì 22 luglio

Terra d'Agua

(Fado Portoghese)

Luisa Ereno: Voce

Giulio Gavardi: Guitar, sounz, percussion

Il Fado, musica malinconica, accogliente, ironica, nascosta. Alma fechada e calada (anima chiusa e silenziosa): queste le parole che cantava la signora del fado Amalia Rodriguez.

Il cuore di un fadista ha una forma di vita "strana" in continua contrapposizione tra sentire e sapere, tra cuore e testa, un cuore indipendente che non sente le ragioni umane.

Questa musica racconta di un popolo, nella sua fatica di vivere ma anche nella sua capacità di condivisione della propria casa, del proprio cibo, dei propri piaceri con l'ironia di chi sa vivere la leggerezza della vita per scoprirne la grandezza.

