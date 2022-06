Bluesin' Padova al Chiosco conJohnny Sansone feat Enrico Crivellaro

Nel contesto del Progetto Bluesin' Padova, ideata da Associazione Culturale Il Chiosco, con il contributo del Comune di Padova all’interno del bando Padova riparte dalla cultura, Il Chiosco presenta un artista la cui storia si lega strettamente a quella di un altro fiume e alle sue vicende, attraverso la musica e l’attivismo: il fiume è il Mississippi, e l’artista è Johnny Sansone. Uno show coinvolgente, che guarda alla contemporaneità omaggiando la storia di Padova.

Johnny Sansone è una leggenda di New Orleans, uno dei migliori armonicisti del mondo, cantante straordinario e fisarmonicista. Il padre, sassofonista nella band di Dave Brubeck, è il suo primo maestro. Poi seguono James Cotton, Junior Wells e negli anni 80, Johnny è in tour con leggende come Ronnie Earl, John Lee Hooker, Jimmy Rodgers e Robert Lockwood Jr. Enrico Crivellaro è uno dei pochi

Per l’occasione Enrico Crivellaro con la sua chitarra blues e jazz accompagnerà Sansone con le sue straordinarie divagazioni strumentali, sorprendenti per l’ampiezza del vocabolario musicale e per l’imprevedibilità del suo modo di suonare. Il musicista riesce a far confluire all’interno della propria musica non solo il blues e il jazz ma tanti altri generi afroamericani con il country, il funk e lo zydeco. Sul palco la batteria di Vince Barattin e il basso di Simone Luti

Un tributo alla storia del blues a Padova, una storia che ha caratterizzato il volto musicale della città e che è entrata nelle corde della sua tradizione artistica. Un ponte tra le generazioni che vivono e hanno vissuto questo speciale genere musicale.

Un viaggio all’interno della storia del Blues, un programma di ampio respiro che fino a giugno, porterà in città alcuni dei musicisti più interessanti del panorama musicale nazionale e internazionale.

Bluesin'Padova

JOHNNY SANSONE feat ENRICO CRIVELLARO| Ore 21:15

Il Chiosco, Via Ariosto, 10 - Padova

Johnny SANSONE voce - armonica

Enrico CRIVELLARO - chitarra

Vince BARATTIN - batteria

Simone LUTI- basso

