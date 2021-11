Cantine aperte a San Martino da Maeli a Baone

Sabato 13 novembre, dalle 11 alle 19, la cantina Maeli propone un percorso, da Baone a Luvigliano Di Torreglia.

"È la storia delle nostre uve, rappresentate da tre vini Maeli. A questi tre vini verranno abbinate per concordanza cromatica e aromatica, tre versioni dell' oca di Michele Littamè di Sant'Urbano (PD) proposta in porchetta, petto affumicato e paté.

Si parte dal Monte Gemola a Baone, dove coltiviamo vecchie varietà autoctone come Corbina Nera e Marzemina Bianca, che danno origine alla nostra bollicina vulcanica "Dilante". Un rosé frizzante imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia senza solfiti aggiunti, il cui colore richiama quello rosato della porchetta d' oca, adagiata su un crostone di pane di grano duro con un velo di ricotta.

Sempre sul Monte Gemola coltiviamo Merlot, Cabernet Sauvignon e Carmenere da cui nascono vini rossi di grande struttura ed eleganza. Vini che lasciano il segno. Come D+, un rosso riserva cui l'affinamento in legno e in bottiglia ha donato complessità e grande fascino. Il colore di questo vino, rubino con sfumature intense e i profumi di foglie di tabacco, di pelle e di cuoio, richiamano il colore del petto d'oca e il suo caratteristico aroma che viene dall' affumicatura.

L'ultimo vino ci porta sulle colline del Pirio, dove il Moscato Giallo diventa color oro nel nostro passito Diloro, un vino che inebria con profumi di agrumi canditi, di cappero e di mandorla amara e avvolge il palato con la sua dolcezza mai stucchevole, che chiude il sorso con una scia minerale e salina. Verrà abbinato al paté d'oca, dal tipico gusto amarognolo, con frutta secca e canditi.

Partecipazione su prenotazione

Disponibili posti in giardino e all' interno della cantina e della casa.

Per info scrivi a prenotazioni@maeliwine.com

Oppure chiama il numero 3803825750

Costo a persona 10 euro, comprensivi della degustazione di un calice e di un piatto a base d'oca.

Percorso completo di 3 calici e 3 piatti, 26 euro anziché 30 euro.

Disponibili anche in alternativa all'oca piatti a base di salumi e formaggi selezionati tra piccoli produttori artigianali di Campagna Amica".

Info web

https://www.facebook.com/events/415645533337137

https://maeliwine.com/collezione/cantineapertesanmartino

https://www.facebook.com/Maeliwine

Foto articolo da evento Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...