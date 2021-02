Capodanno cinese con l'associazione Healthandcare

L’associazione Culturale e Sportiva Health and Care A.P.S. e A.S.D. è lieta di invitarti il 13 febbraio 2021 alle ore 15.30 all’evento via Zoom "Capodanno cinese". Una festa dedicata alla cultura orientale e al benessere della persona con musica, strumenti tradizionali cinesi come Guzheng, PiPa, opera cinese, calligrafia, balli e canti! L’ingresso è libero, previa iscrizione sul modulo online dedicato alla festa.

A tutti i partecipanti verrà inviato due giorni prima via e-mail il link con la password per partecipare all’evento.L’iniziativa ha la collaborazione della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo sezione di Padova e del Centro di medicina tradizionale e del benessere di Tianmeng – Cina.

